Am Tag des Auftakts der 2. Bundesliga testen zwei Bundesligisten gegen Hochkaräter.

Werder Bremen trifft auf West Ham United mit Neuzugang Chicharito, Borussia Dortmund misst sich mit Espanyol Barcelona.

SPORT1 begleitet die Testspiele im LIVETICKER.

+++ Dortmund mit Götze +++

Peter Bosz schickt eine starke Dortmunder Elf gegen Espanyol ins Rennen. Vorne wirbelen Ousmane Dembele, Pierre-Emerick Aubameyang und Andre Schürrle - dahinter erhält unter anderem Mario Götze das Vertrauen.

Die Neuzugänge Mo Dahoud und Maximilian Philipp sitzen nur auf der Bank.

Die Aufstellung des BVB: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Zagadou - Sahin, Götze, Castro - Dembele, Aubameyang, Schürrle

+++ Bremen vorn +++

Werder Bremen geht in Führung! Johannes Eggestein bringt die Werderaner in Führung. Ulisses Garcia verschafft sich durch einen schönen Trick Platz und gibt den Ball an Gondorf. Der wiederum leitet an Eggestein weiter. Aus der Drehung trifft der 19-Jährige mit Hilfe des Pfostens in die Maschen.

+++ Gebre Selassie versucht's +++

Nach einem Pass von Neuzugang Jerome Gondorf versucht es Theo Gebre Selassie direkt, doch sein Versuch geht weit über das Tor.

+++ Los geht's +++

Der Ball rollt im Schneverdinger Osterwaldstadion. Die erste Torannäherung verbuchen die Londoner für sich.

+++ Chicharito fehlt +++

Chicharito steht allerdings nicht in West Hams Kader. Marko Arnautovic sieht ebenso auf der Bank wie Torhüter Joe Hart.

+++ Rieckmann feiert Profi-Debüt +++

Bei Bremen erhält Michael Zetterer im Test im Tor den Vorzug vor Jiri Pavlenka. Der 16 Jahre alte Defensivmann Julian Rieckmann feiert sein Profi-Debüt.

+++ Alte Bekannte bei West Ham +++

Mit Chicharito, der von Bayer Leverkusen zu United wechselte, steht ein Mann mit Bundesliga-Erfahrung in Reihen der Hammers. Ein weiterer Neuzugang von West Ham ist in Bremen noch bekannter: Marko Arnautovic spielte zwischen 2010 und 2013 für Werder.