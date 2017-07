Um 14.50 Uhr herrschte Gewissheit: Torjäger Anthony Modeste ist beim 1. FC Köln am Montag wieder ins Training eingestiegen. Nach dem Transfer-Wirrwarr der vergangenen Wochen nahm der 29 Jahre alte Franzose am Auftakttraining des Europa-League-Starters teil und wurde dabei überraschend von den Fans gefeiert.

Die rund 2000 Anhänger begrüßten den Franzosen mit lautem Applaus und aufmunternden Worten, baten um Autogramme und Fotos. Wenige Minuten später erschien auch Sportdirektor Jörg Schmadtke auf dem Trainingsplatz.

Video So geht es weiter mit Modeste

Zuvor sollte es ein Gespräch zwischen Modeste und seinem Sportdirektor über die Zukunft des Stürmers geben.

Erst am Sonntag hatte Modeste in der BamS die Verantwortlichen um Schmadtke noch kritisiert, die Darstellungen über den in der vergangenen Woche geplatzten Transfer zum chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian gingen auseinander.

Bei SPORT1 konterte der 53-Jährige die Kritik, sagte: "Die Aussagen haben mich ein Stück weit überrascht. Es wurden Dinge gesagt, die nicht so ganz passen, so ist die Sache sicher nicht ganz rund", so Schmadtke.

Und weiter: "Solche Dinge sollte man hausintern klären, auch in diesem Falle. Wir werden uns zusammensetzen und müssen abwarten. Vielleicht gibt es dann auch eine neue Situation."