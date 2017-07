Borussia Dortmund muss in den kommenden Monaten auf Raphael Guerreiro verzichten.

Der Portugiese wurde am Montag am verletzten linken Sprunggelenk operiert. Ein entsprechendes Foto postete Guerreiro in seiner Instagram-Story, anschließend berichtete auch der BVB vom Eingriff.

© Instagram.com/raphaelguerreiro

Guerreiro hatte sich beim FIFA Confederations Cup am Fuß verletzt. Die Befürchtung eines Knöchelbruchs bestätigte sich nicht, Dortmund bezeichnete die Blessur als "schmerzhafte Prellung". Allerdings hatte sich Guerreiro offenbar drei Monate zuvor bereits einen Haarriss zugezogen.

Nach den Verletzungen war nun ein größerer Eingriff notwendig, der Guerreiro lange außer Gefecht setzt. Dortmund beziffert die Ausfallzeit auf "drei bis vier Monate".

Guerreiro hatte bereits in der Debütsaison für Dortmund ingesamt zwölf Spiele aufgrund von Muskelverletzungen verpasst.