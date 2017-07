Vier Tage nach der Niederlage bei Regionalligist Rot-Weiss Essen bestreitet Borussia Dortmund das nächste Testspiel.

Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz tritt im Rahmen seiner Asienreise gegen den japanischen Erstligisten Urawa Red Diamonds an.

HIER AKTUALISIEREN!

+++ 22. Minute: Pfostentreffer von Urawa! +++

Angriff der Japaner über rechts, Schmelzer ist zu weit vom Mann entfernt, fälscht die flache Hereingabe ab, Toprak kommt zu spät und Moto schiebt den Ball aus vier Metern an den Pfosten. Weidenfeller wäre machtlos gewesen.

+++ 18. Minute: BVB nun klar überlegen +++

Nach Bartras Kopfball verzieht Schürrle knapp. Einen gechipten Ball auf Aubameyang bringt der Gabuner nicht aufs Tor.

+++ 14. Minute: Kopfball an die Latte! +++

Freistoß für Dortmund von der linken Seiute. Castro flankt hoch in den Strafraum, Bartra steigt hoch und köpft, aber der Ball fliegt an die Latte und prallt zurück ins Feld. Pech für den BVB!

+++ 11. Minute: BVB im Angriff +++

Rode flankt von der rechten Seite hoch in den Strafraum. Aubameyang wird bedrängt und kommt nicht zum Kopfball.

+++ 7. Minute: Dortmund um Kontrolle bemüht +++

Die Dortmunder haben die ersten Angriffsversuche der Japaner ohne Probleme überstanden und machen jetzt mehr im Spiel nach vorn.

+++ 4. Minute: Hohes Tempo +++

Es geht hin und her, aber bislang fehlt es bei beiden noch etwas an der Präzision.

+++ 1. Minute: Das Spiel läuft! +++

Marcel Schmelzer ist wie gewohnt der Kapitän des BVB.

+++ Die Mannschaften betreten den Rasen +++

Das Stadion ist ausverkauft. 63.700 Fans sind im Stadion.

+++ Aufstellung: BVB mit Aubameyang +++

Weidenfeller, Piszczek, Bartra, Toprak, Schmelzer, Sahin, Castro, Rode, Pulisic, Aubameyang, Schürrle.

+++ Bosz zuversichtlich +++

"Wir wollen gewinnen und den Fans ein gutes Spiel zeigen", sagte Bosz vor dem Spiel. Der BVB-Trainer hat übrigens eine japanische Vergangenheit: In der Saison 1996/97 spielte er bei JEF United aus der Stadt Chiba.

Die Stimmung in Japan ist bestens, der BVB tritt mit Torjäger Pierre-Emerick Aubamyeang und Andre Schürrle an. Der Weltmeister rückte kurzfristig für Ousmane Dembele in die Startelf. Shinji Kagawa spielt wegen seiner Schulterprobleme nicht.