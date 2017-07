Bundesligist Bayer Leverkusen kommt in der Saisonvorbereitung weiter nicht richtig ins Rollen und muss um Stürmer Stefan Kießling bangen.

Gegen den türkischen Erstligisten Antalyaspor um Altstar Samuel Eto´o kam die Werkself im österreichischen Zell am See nur zu einem 1:1 (1:0). Kießling (33) musste in der 83. Minute nach einem Schlag gegen das Knie ausgewechselt werden.

Volland verschießt Elfmeter

Nationalspieler Kevin Volland (29.) hatte Leverkusen per Kopf in Führung gebracht, ehe Moestafa El Kabir (73.) ausglich. Im ersten Durchgang hatte Volland acht Minuten nach seinem Treffer außerdem einen Elfmeter verschossen.

Zuletzt hatte Leverkusen gegen den Zweitligisten SV Sandhausen (2:3) verloren, der einzige Testerfolg gelang bis dato gegen Oberliga-Aufsteiger VfB Speldorf (6:0). Nächster Bayer-Gegner ist am kommenden Sonntag in Gröding Lazio Rom (15.30 Uhr). Das Team von Trainer Heiko Herrlich tritt im Eröffnungsspiel der Bundesligasaison am 18. August bei Titelverteidiger Bayern München an.

Eintracht weiter ohne Sieg

Auch Eintracht Frankfurt sucht weiter seine Form für die neue Saison. Im Testspiel gegen den italienischen Erstligisten Sassuolo Calcio in Brixen/Südtirol kam der Pokalfinalist nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Mijat Gacinovic sorgte per Freistoß für die Eintracht-Führung (32.), Alessandro Matri glich in der 75. Minute für den Klub aus der Serie A aus.

Bereits auf ihrer USA-Tour war der Eintracht ein Erfolgserlebnis verwehrt geblieben. Die Hessen unterlagen dort Columbus Crew (0:1) und den San José Earthquakes (1:4) aus der nordamerikanischen Profiliga MLS. Bei den Seattle Sounders erreichten die Frankfurter ein 1:1. Der bislang einzige Sieg gelang dem Team von Trainer Niko Kovac beim 15:0 gegen den Kreisoberligisten SV Heftrich.

Sieg und Niederlage für 96

Hannover 96 hat bei seinem Doppel-Test zur Vorbereitung auf die neue Saison Licht und Schatten gezeigt.

Das Team von Trainer Andre Breitenreiter musste sich in Velden/Österreich dem türkischen Erstligisten Kayserispor 2:4 (2:1) geschlagen geben. Drei Stunden zuvor hatten die Niedersachsen in Villach noch den katarischen Meister Lekhwiya Sports Club mit 4:2 (2:0) bezwungen.

Felix Klaus (19.) und Niclas Füllkrug (33.) erzielten die Tore für den Bundesliga-Aufsteiger bei der Niederlage gegen den 15. der vergangenen Saison in der türkischen Süper Lig. Beim Erfolg über die Katarer trafen Steven Bähre (2.), Martin Harnik (9./46.) und Yousef Emghames (90.).