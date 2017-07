Christian Pulisic will mit Borussia Dortmund Deutscher Meister werden - schon in der kommenden Saison.

"Wir haben eine große Chance, die Liga zu gewinnen", tönte der 18-Jährige bei einem Mediengespräch im Trainingslager in Bad Ragaz. Eine Begründung für seine Meinung gab der Offensivspieler jedoch nicht ab, sondern grinste nur.

Der BVB wurde in der vergangenen Spielzeit noch hinter RB Leipzig Dritter, nun soll der Angriff auf den Titel folgen.

Der Rivale aus München spielt bislang eine durchwachsene Vorbereitung und verlor drei der vier Begegnungen auf der Asien-Reise. Am 5. August treffen die beiden Konkurrenten im Supercup aufeinander.

Auch die persönlichen Ziele des US-Nationalspielers geht Pulisic offensiv an. "Ich hatte letzte Saison schon viele Spielanteile, habe einen guten Schritt in meiner Entwicklung gemacht. Diesen Weg möchte ich fortsetzen und an meiner Tor-Quote arbeiten", erklärte er.

Die Saison 2016/17 schloss Pulisic mit drei Toren und acht Assists ab.