Bis zu 47,5 Millionen Euro kann Corentin Tolisso den FC Bayern kosten. Eine stolze Summe, doch der französische Mittelfeldspieler soll ein wichtiges Puzzleteil beim geplanten Umbruch im Kader des Rekordmeisters sein.

Tolisso kam von Olympique Lyon und unterschrieb in München einen langfristigen Vertrag bis 2022.

Am Montag wird der 22-Jährige offiziell vorgestellt. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER.

+++ Rummenigge über die Asien-Reise +++

"Wir wollen uns dort unseren Fans und Partnern präsentieren. Der sportliche Wert ist nicht so schlecht. Wir spielen dort gegen nahmhafte Klubs. Alles ist mit dem Trainer abgestimmt. Es geht um wirtschaftliche und sportliche Interessen."

+++ Rummenigge über den Arena-Auszug von 1860 +++

"Im Prinzip ist man sich einig, dass 1860 auszieht. Die Dinge sind final vorbereitet. Es fehlt lediglich die Unterschrift von 1860. Es war ein Dreiergespräch: 1860, der FC Bayern und die Allianz. Es hängt jetzt nur noch an 1860."

+++ Rummenigge über Renato Sanches +++

"Er hat kein einfaches erstes Jahr hier gehabt. Es ist wichtig, dass er regelmäßig spielt. Wir werden uns Gedanken machen, ob es besser ist, ihn ein Jahr auszuleihen."

+++ Rummenigge über Serge Gnabry +++

"Es ist bekannt, dass Serge sich grundsätzlich lieber ausleihen lassen möchte. Diesen Wunsch haben er und sein Berater kundgetan."

+++ Rummenigge über mögliche weitere Transfers +++

"Wir werden die Dinge weiter beobachten und intern diskutieren. Ich bitte um Verständnis, dass ich im Moment nicht mehr kundtun kann. Ich möchte nicht jedes Gerücht kommentieren."

+++ Rummenigge über Douglas Costa +++

"Der aktuelle Stand ist, dass wir in Gesprächen mit Juventus sind. Wir haben aber keinen unterschriebenen Deal. Der Spieler hat uns kundgetan, dass er gerne wechseln möchte. Ich mache keinen Hehl daraus: Es gibt einen Betrag, wenn der gezahlt wird, sind wir bereit, den Wechsel abzuschließen."

+++ Tolisso über den Konkurrenzkampf beim FCB +++

"Ich weiß, dass die Konkurrenz sehr stark ist. Aber ich werde alles dafür tun, um zu spielen."

+++ Tolisso über sein Interesse am FC Bayern +++

"Bayern München ist ein Riesenklub. Er bringt viele Kinder zum Träumen. Mein Vater war ein großer Fußballfan. Darum habe ich viele Spiele der Bayern gesehen."

+++ Tolisso über seinen Spitznamen "Schweizer Taschenmesser" +++

"Das hat mir sehr gefallen. Es hat mir ermöglicht auf vielen Positionen zu spielen. Aber ich besitze kein Schweizer Taschenmesser."

+++ Tolisso über seine Ablösesumme +++

"Das ist positiver Druck. Ich will die Erwartungen erfüllen und mein Bestes geben."

+++ Tolisso über sein Trikot als Kind +++

"Ich weiß nicht mehr, wie alt ich bei dem Foto war. Es war bei uns zu Hause auf dem Hof. Es war ein Trikot ohne Namen. Mein Vater hat es mir geschenkt, weil er wusste dass ich die Bayern sehr bewundere."

+++ Tolisso über seine Position +++

"Ich bin eine Nummer 6 oder Nummer 8. Am allerliebsten auf der 8, da kann ich noch mehr nach vorne machen. Die 10 ist ein bisschen anders. Aber ich spiele dort, wo der Trainer mich haben will."

+++ Tolisso will schnell Deutsch lernen +++

"Ich will die Sprache schnell lernen. Auch wenn man mir gesagt hat, dass es eine schwierige Sprache ist. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich kenne schon: 'Ich bin', 'Hallo' und 'Danke'."

+++ Tolisso beschreibt sich selbst +++

"Ich bin ein großzügiger Mensch und mesitens gut gelaunt. Ich arbeite und trainiere gerne hart."

+++ Tolisso über die Gründe für seinen Wechsel zu Bayern +++

"Bayern ist einer der besten Klubs der Welt. Der Klub passt zu mir. Deshalb bin ich gekommen."

+++ Rummenigge zu Tolisso +++

"Unser Scout Michael Reschke hat ihn beobachtet. Wir sind überzeugt, dass er uns im Mittelfeld helfen kann. Der Betrag, den wir an Olympique Lyon zahlen werden ist nicht gering. Doch er ist ein laufstarker, schneller Spieler, an dem wir viel Freude haben werden. Er passt gut in unser Konzept."

++ Da ist er! +++

Tolisso nimmt auf dem Podium Platz. Auch Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge ist dabei.

+++ Gleich geht's los +++

Die versammelten Journalisten warten auf Corentin Tolisso.