FC Bayern stellt James Rodriguez in der Allianz Arena vor

FC Bayern stellt James vor

Der Kolumbianer wird am Mittwoch in der Allianz Arena vom FC Bayern vorgestellt. Zwei Bayern-Bosse nehmen ebenfalls an der Pressekonferenz teil.