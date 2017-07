Am Montag finden sich die Profis des 1. FC Köln am Geißbockheim zum Trainingsstart ein - auch Anthony Modeste wird nach seinem geplatzten Wechsel nach China unter den Anwesenden sein.

In einem Interview mit der Bild am Sonntag erhob der 29-Jährige Stürmer teils erhebliche Vorwürfe gegen die Vereinsführung.

Nicht er wollte den Verein verlassen, Köln habe ihn "verkaufen wollen" und deshalb auch nicht zu einem Fotoshooting für die Trikotpräsentation eingeladen. Auch von einem geplatzten Treffen seitens der Bosse, bei dem es um Modestes Zukunft bei den Rheinländern gehen sollte, ist die Rede.

Schmadtke: "Vielleicht gibt es eine neue Situation"

Sowieso habe die Vereinsführung Modeste nicht über den Stand der Verhandlungen mit Tianjin Quanjian auf dem Laufenden gehalten.

Vorwürfe, die Manager Jörg Schmadtke im Gespräch mit SPORT1 so nicht stehen lassen will: "Die Aussagen haben mich ein Stück weit überrascht. Es wurden Dinge gesagt, die nicht so ganz passen, so ist die Sache sicher nicht ganz rund", so der 53-Jährige.

Ins Detail gehen möchte Schmadtke nicht, er will am Montag persönlich mit dem Franzosen reden, mit dem es seit vorletzten Freitag keinen Kontakt mehr gab.

"Wir werden uns zusammensetzen und müssen abwarten. Vielleicht gibt es dann auch eine neue Situation, auch wenn ich das eher nicht glaube. Wir sind da relativ entspannt", sagt Schmadtke: "Vielleicht ist aber auch gar nicht so viel kaputt, wie man denkt."

Kein neues Angebot für Modeste

Eine klare Meinung zu den öffentlichen Äußerungen seines Starstürmers, der in der abgelaufenen Bundesligasaison 25 Tore erzielte, hat der Ex-Keeper dennoch: "Solche Dinge sollte man hausintern klären, auch in diesem Falle."

Wie Schmadtke SPORT1 bestätigte, liegt dem Verein im Moment übrigens kein anderes Angebot für den Franzosen vor. Modestes Vertrag beim FC Köln läuft noch vier Jahre bis zum Sommer 2021.