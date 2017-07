Bayern München hat dank Thomas Müller auf seiner Asientour im dritten Anlauf das erste Erfolgserlebnis gefeiert. Der verbesserte deutsche Rekordmeister gewann in Singapur gegen den englischen Titelträger FC Chelsea verdient mit 3:2 (3:1) und rehabilitierte sich für die 0:4-Klatsche gegen den AC Mailand.

Müller feiert Doppelpack

Der auffällige Weltmeister Müller, um dessen Rolle es zuletzt einige Diskussionen gegeben hatte, erzielte zwei Treffer (12., 27.). Rafinha (6.) hatte die Bayern früh in Führung gebracht. Marcos Alonso (45.+3) und Michy Batshuayi (86.) brachten die Blues mit dem eingewechselten Debütanten Alvaro Moráta noch einmal heran.

Zuvor hatten die Münchner im Rahmen des International Champions Cup in Shanghai gegen FA-Cup-Sieger FC Arsenal 2:3 i.E. und in Shenzhen gegen Milan verloren. Dafür hatte es einige Kritik gegeben. Gegen Chelsea sei "ein kleiner Druck da, dass man ordentlich ausschaut", sagte Präsident Uli Hoeneß.

Bayern stark verbessert

Und das ersatzgeschwächte Team von Trainer Carlo Ancelotti sah bei Temperaturen um die 30 Grad diesmal über weite Strecken viel besser aus als beim ernüchternden und müden Auftritt gegen Milan. Die Bayern agierten vor knapp 50.000 Zuschauern von Beginn an aggressiv und zielstrebig.

Vor allem Müller, der in Vertretung von Manuel Neuer erneut die Kapitänsbinde trug, spielte sich in Abwesenheit einiger Stars in den Vordergrund. James Rodríguez vergab indes einige weitere gute Chancen.

Zum Abschluss ihrer umstrittenen Reise, die selbst Hoeneß am Montag als "grenzwertig" bezeichnet hatte, treffen die Bayern am Donnerstag (13.35 Uhr MESZ/Sport1) erneut in Singapur auf Inter Mailand. Der Rückflug ist für Freitag geplant. Das erste Pflichtspiel für die Münchner steht am 5. August im Supercup bei DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund an.