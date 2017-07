RB Leipzig spielt in der kommenden Saison in der Champions League. Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz hat nun erklärt, wie es überhaupt zur Gründung von Red Bull und zur Investition in Leipzig gekommen ist.

"Ich hatte halt mal die Schnapsidee", sagte Mateschitz der Sport Bild: "Mein Einstieg in die Formel 1 war im Prinzip auch eine Schnapsidee, sogar das Gründen von Red Bull."

So seien viele Zweifler auf ihn zugekommen, als er damals vorhatte, beim SSV Markranstädt in der Oberliga einzusteigen. "Mach das nicht, das kann nicht funktionieren. Die Tradition von Lok Leipzig ist zu groß", zitierte Mateschitz seine Kritiker.

Doch "die Bürger von Leipzig hatten im Vorfeld der Wiedervereinigung extremen Mut und Freigeist bewiesen. Das passte total zu meiner Philosophie", so Mateschitz. Mit dem Motorrad habe er sich auf eine Erkundungstour gemacht und Leipzig als "eine der tollsten und schönsten Städte" kennengelernt.

Der 73-Jährige erklärte allerdings, dass für ihn nur ein kleiner Klub in Frage kam: "Einen Klub zu kaufen, der schon etabliert war, das wäre nicht infrage gekommen."

Mateschitz berichtete zudem von einem Mega-Angebot für Naby Keita, das womöglich vom FC Liverpool kam. "Kürzlich flatterte uns ein 75-Millionen-Euro-Angebot für Naby Keita ins Haus. No way", sagte Mateschitz: "Er hat noch einen Vertrag, und den wird er auch erfüllen."

Das ist eine Ansage: Keitas Vertrag bei Leipzig läuft noch bis 2020.