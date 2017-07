Aufregung im Trainingslager von RB Leipzig: Nach einem überharten Foul von Naby Keita an Nationalspieler Diego Demme hat Trainer Ralph Hasenhüttl die Vormittagseinheit des Bundesligisten im österreichischen Seefeld vorzeitig abgebrochen.

Demme blieb nach dem Foul schreiend auf dem Platz liegen und wurde vom Rasen getragen. Noch ist unklar, ob sich der 25-Jährige bei der Aktion schwerer verletzt hat. Die Mannschaft kehrte nach dem Vorfall frühzeitig ins Hotel zurück.

Ihren Ausgang hatte die Szene in einem Foul von Demme an Keita genommen. Nur eine Minute nach der Attacke revanchierte sich der Mittelfeldspieler dann mit dem überharten Einsteigen am Teamkollegen. Während Demme behandelt wurde, kam es auf dem Rasen zu hitzigen Diskussionen mit dem Übeltäter.

Trainer Hasenhüttl beorderte Keita zur Entschuldigung. Das Training wurde dennoch nicht fortgesetzt.