Schockierende Szenen bei einem Testspiel von Bundesligist SV Werder Bremen: Abdelhak Nouri von Gegner Ajax Amsterdam hat einen Herzstillstand erlitten und ist in ein künstliches Koma versetzt worden.

Das teilte Ajax auf Twitter mit. Nouris Zustand sei jedoch stabil, schrieb der Klub weiter.

Der junge Niederländer hatte sich in der Schlussphase der zweiten Halbzeit auf den Boden gelegt und war quälend lange auf dem Platz behandelt worden. Bremens Geschäftsführer Sport, Frank Baumann, bestätigte auf Werders Twitter-Kanal, dass es erfolgreiche Wiederbelebungsversuche gegeben habe.

Die Partie im Lindenstadion von Hippach war beim Stand von 2:1 für Bremen in der 70. Minute abgebrochen worden, zwei Krankenwagen waren auf das Spielfeld gefahren. Betreuer beider Teams hatten sich um den 20-Jährige Niederländer gekümmert, bevor die Rettungskräfte dazu kamen. Helfer stellten Sicht-Barrikaden auf, während die Spieler beider Mannschaften die Szenen mit bangen Blicken vom Spielfeldrand beobachteten.

Bremen arbeitet mit Pychologen

Einige von ihnen hatten Tränen in den Augen, ehe sie in die Kabine gingen. Die Behandlungen auf dem Rasen dauerten über eine halbe Stunde an. Dann brachte ein Rettungshubschrauber Nouri in das am nächsten gelegene Krankenhaus. Die Zuschauer wurden gebeten, dass Stadion zu verlassen.

Bremen wünschte dem Spieler "alles erdenklich Gute." Baumann erklärte, dass Werder den Vorfall im Hotel mit Hilfe des Team-Psychologen aufarbeiten wolle.