Bayer Leverkusen ist mit einem Testspiel-Erfolg unter dem neuen Trainer Heiko Herrlich in die Vorbereitung auf die Saison der Fußball-Bundesliga gestartet.

Der Tabellenzwölfte der Vorsaison besiegte den Oberliga-Aufsteiger VfB Speldorf am Samstag 6:0 (1:0). Herrlich wechselte zur zweiten Halbzeit komplett durch.

Mit weiteren Tests gegen die Würzburger Kickers (14. Juli), den Bonner SC (19. Juli) und den Zweitligisten SV Sandhausen (23. Juli im Trainingslager in Zell am See) bereitet sich Bayer auf das DFB-Pokal-Spiel beim Karlsruher SC am 11. August vor. Generalprobe wird ein Duell mit dem spanischen Erstligisten Celta Vigo sechs Tage zuvor sein.

Zum Eröffnungsspiel der Saison 2017/18 ist Leverkusen am 18. August bei Meister Bayern München zu Gast.