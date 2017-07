Nach einem für Bayern-Verhältnisse durchwachsenen Jahr träumen viele FCB-Fans wieder davon, auch in der Champions League anzugreifen. Allerdings glaubt Uli Hoeneß nicht, dass dies schon 2017/18 möglich sein wird. Im Gegenteil: Der Präsident fährt seine Ansprüche für die kommende Spielzeit herunter.

Nachdem Hoeneß vor einigen Wochen noch erklärte, dass ein Titel pro Saison zu wenig sei für den Rekordmeister, revidierte er nun seine Aussage - zumindest für die anstehende Saison.

"Wenn wir Deutscher Meister werden, bin ich schon sehr zufrieden. Wir sind vor einem Umbruch", so Hoeneß auf einem Sponsorentermin.

Hoeneß stolz auf DFB-Teams

Allerdings sei dies keineswegs der Anspruch für die folgenden Jahre: "Dass wir mittelfristig, wenn dieser Umbruch vollzogen ist, wieder darangehen werden, mehr als einen Titel zu gewinnen, liegt in der Natur der Sache", gibt sich Hoeneß dann doch noch kämpferisch.

Zu Leon Goretzka, der immer wieder mit Bayern in Verbindung gebracht wurde, wollte sich Hoeneß eigentlich nicht weiter äußern, sagte doch mit Blick auf den FIFA Confederations Cup "dass er bei diesem Event einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, das hat ja jeder gesehen, der von Fußball was versteht."

Trotz aller Gerüchte - auch um einen möglichen Transfer zum FC Bayern - hatte sich Goretzka nach dem Confed Cup zum FC Schalke 04 bekannt.

Video Goretzkas magische Momente beim Confed Cup

Rückendeckung für Coman

Jungstar Kingsely Coman, der wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt vergange Woche nach übereinstimmenden Medienberichten in Frankreich kurzzeitig festgenommen wurde, sicherte der Bayern-Präsident Rückendeckung zu.

"Ich weiß, dass die Leute im Klub sich sehr um Coman kümmern", betonte Hoeneß: "Der Junge wird auch in diesem Fall nicht im Regen stehen gelassen, da können Sie sicher sein."

Rechtfertigung für China-Reise

Warum die Münchner sich in der Saisonvorbereitung wieder auf nach China machen, erläutert der 65-Jährige: "Man kann nicht immer von Internationalisierung sprechen und dann nicht dorthin reisen, wo die Fans sind. Wenn du diese neuen Märkte beackern willst, musst du dahin. Mir gefällt es aber auch sehr gut, dass wir in diesem Jahr Spiele in der Peripherie haben: in Wolfratshausen, in Erlangen. Genau so stelle ich mir den FC Bayern vor."

Die Erfolge der Nationalmannschaften bei der U-21 EM und im Confed Cup bewertet Hoeneß als Faustpfand für eine goldene Zukunft im deutschen Fußball: "Wir können alle stolz sein, dass wir sowohl im U21-Bereich als auch in der zweiten Reihe der A-Nationalmannschaft prima Talente haben. Ich bin überzeugt, dass wir für die nächsten fünf bis zehn Jahre gut gerüstet sind."