Fußballer sind eben auch nur Menschen und so kommt es nicht nur in Beziehungen, sondern auch in Vereinen zum Zoff um die Kilos – so geschehen nun bei Werder Bremen.

Da Werders Nachwuchshoffnung Niklas Schmidt mit ein paar Kilo zu viel aus dem Urlaub zurückkam, bekam er nach dem Trainingsspiel von Teamkollege Robert Bauer sein Fett weg.

"Der kommt so aus dem Urlaub zurück und keiner sagt was", zitiert die Bild den Werder-Spieler, der kurz darauf nachlegt: "Wir sind hier einer weniger. Der läuft ja nie mit".

Auf Schmidts Konter "Hör auf zu stänkern", antwortete Bauer: "Ich höre auf zu schreien, wenn du zehn Kilo abnimmst."

Offiziell wiegt Schmidt 82 Kilo bei einer Größe von 1,84 Meter – nach dem Urlaub scheinen es aber ein paar Kilo mehr zu sein.

Werders Manager Frank Baumann hat das Problem seines Talents auf dem Schirm: "Das kann man nicht wegdiskutieren. Athletik gehört dazu. Er arbeitet dran."