Die Deutsche Fußball-Liga hat die Ansetzungen für die Spieltage 7 bis 14 der Bundesliga veröffentlicht (Die Spieltage im Überblick).

Der Kracher zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern (11. Spieltag, 4. November) wird ebenso am Samstagabend um 18.30 Uhr ausgetragen wie das Duell zwischen den Münchnern und Vizemeister RB Leipzig (10. Spieltag, 28. Oktober, 18.30 Uhr).

An den Spieltagen 7 bis 9 wird zur Entlastung der deutschen Teilnehmer an der UEFA Europa League (LIVE im TV auf SPORT1) - TSG Hoffenheim, Hertha BSC und der 1. FC Köln - eine dritte Parite am Sonntag (Anstoß 13.30 Uhr) ausgetragen.

So gastiert Hoffenheim am 1. Oktober um 13.30 Uhr beim SC Freiburg. Anschließend ist Hertha gegen die Bayern gefordert (15.30 Uhr), ehe Köln gegen Leipzig (18 Uhr) den siebten Spieltag beschließt.

Am Samstag, den 25. November, steigt das Revierderby zwischen Dortmund und dem FC Schalke 04 um 15.30 Uhr. Auch das Abendspiel des 13. Spieltags hat es in sich: Borussia Mönchengladbach empfängt den FCB.

Dortmund und Leipzig duellieren sich am 8. Spieltag ebenfalls im Abendspiel am Samstag.