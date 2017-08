Die Weltmeister Mario Götze und Andre Schürrle sind beim DFB-Pokal-Sieger Borussia Dortmund nach überstandenen Rückenproblemen wieder im Training.

Beide absolvierten am Mittwoch wie Kapitän Marcel Schmelzer (nach Außenbandteilriss) die Einheit am Vormittag. Ihr Einsatz im DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim südbadischen Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) in Freiburg ist offen.

Dembele mit dabei

Auch der vom FC Barcelona umworbene Flügelstürmer Ousmane Dembele trainierte plangemäß.

Angeblich besteht zwischen dem 20-Jährigen und Barcelona Einigkeit über einen Wechsel, dem der BVB allerdings zustimmen müsste. Zuletzt waren bis zu 150 Millionen Euro Ablöse im Gespräch.