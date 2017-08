Der sich anbahnende Wechsel von Dortmunds Supertalent Ousmane Dembele zum FC Barcelona befeuert auch die Aktie des BVB. In den vergangenen vier Handelstagen ging es für sie in der Spitze um 10 Prozent nach oben. Zuletzt handelt die Aktie um 1,7 Prozent höher bei 6,56 Euro und markierte zuvor sogar ein neues Jahreshoch bei 6,60 Euro.

Schmerzgrenze bei über 100 Millionen

L'Equipe und der kicker berichten übereinstimmend von einer Schmerzgrenze in Höhe von 120 Millionen Euro, die die Dortmunder Verantwortlichen um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke für Dembele aufgerufen haben sollen.

Der katalanische Radiosender RAC 1 will sogar von einem Mindestbetrag in Höhe von 150 Millionen Euro wissen.

So oder so: Dembele wäre hinter Neymar auf einen Schlag der zweitteuerste Spieler der Fußballgeschichte - und der BVB hätte innerhalb eines Jahres mehr als 100 Millionen Euro Transfererlös mit dem Turbodribbler gemacht, der erst im vergangenen Sommer für rund 15 Millionen Euro von Stade Rennes gekommen war und in Dortmund aktuell noch einen Vertrag bis 2021 hat.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wollte auf SID-Anfrage am Mittwoch "keinen Kommentar" abgeben.

Sportliches Risiko

Der Wechsel des Angreifers birgt für die Borussia rund zwei Wochen vor Beginn der Saison ein hohes sportliches Risiko. Mit Marco Reus, Raphael Guerreiro und Julian Weigl fallen drei Leistungsträger noch länger verletzt aus. Und ob der BVB so kurzfristig einen adäquaten Ersatz bekommt, ist fraglich.