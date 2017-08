Der schwedische Youngster Alexander Isak hat DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund einen Tag nach der Supercup-Niederlage gegen Rekordmeister Bayern München zu einem deutlichen Testspiel-Sieg geschossen.

Der 17-Jährige traf am Sonntag beim 5:2 (2:2) bei Drittligist Rot-Weiß Erfurt gleich viermal (18., 51., 60., 88.). Zudem trug sich Jan-Niklas Beste (21.) in die Torschützenliste der Dortmunder B-Elf ein.

Lion Lauberbach (12.) und Elias Huth (40.) hatten für Erfurt getroffen. Das BVB-Team von Trainer Peter Bosz hatte am Samstagabend erst nach Elfmeterschießen (6:7) gegen die Bayern verloren.

In der ersten Runde des DFB-Pokals tritt Dortmund am kommenden Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) beim Sechstligisten 1. FC Rielasingen-Arlen an.