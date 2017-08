Hannover 96 hat die angestrebte Verstärkung für den Angriff verpflichtet: Der brasilianische Stürmer Jonathas wechselt vom russischen Klub Rubin Kasan zu den Niedersachsen. Bei den Roten erhält der 28-Jährige einen Vertrag bis 2020.

"Jonathas erfüllt alle Kriterien, die uns bei einem Stürmer wichtig sind. Er ist physisch sehr präsent, beidfüßig und kopfballstark", sagte 96-Manager Horst Heldt: "Egal wo er unter Vertrag stand, er hat immer seine Tore gemacht. Und genau das erwarten wir nun auch in Hannover von ihm."

Jonathas, mit vollem Namen Jonathas Cristian de Jesus Maurício, traf zuletzt für Kasan in der laufenden Saison in Russland in fünf Spielen viermal. Zuvor spielte er in Europa unter anderem für AZ Alkmaar und Real Sociedad San Sebastian.

"Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zu Hannover 96 geklappt hat. Nach vielen Stationen in meiner Karriere möchte ich gern in Hannover sesshaft werden", sagte Jonathas: "Mein Ziel ist es, mit dem Klub erfolgreich den Klassenerhalt zu sichern und der Mannschaft mit meinen Toren zu helfen."