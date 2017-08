Hertha BSC hat im Testspiel gegen den Stadtrivalen Union Berlin eine Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai unterlag dem Zweitligisten 0:2 (0:0).

Philipp Hosiner brachte die Eisernen per Handelfmeter in der 72. Spielminute in Führung. Kurz darauf erhöhte Lennard Maloney (77.).

"Für uns war das ein richtig gutes Trainingsspiel mit guten Zweikämpfen und vielen Läufen", sagte Dardai, "die Jungs, die zum Teil nicht so viel gespielt haben, mussten richtig ackern, deshalb sind wir zufrieden. Leider haben wir unser altes Manko gezeigt und keine Tore geschossen."

Ingolstadt besiegt VfB

Auch der VfB Stuttgart verlor sein Testspiel. Der Aufsteiger unterlag vor heimischen Publikum dem Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt mit 0:1 (0:0).

Das Tor des Spiels erzielte der Franzose Romain Brégerie (59.).

Frühes Gegentor für Bayer

Bayer Leverkusen unterlag gegen den Zweitligisten VfL Bochum verloren. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich verlor in Abwesenheit der Nationalspieler 1:2 (0:2).

Lukas Hinterseer hatte den VfL bereits in der dritten Minute in Führung gebracht. Johannes Wurtz erhöhte nach Vorlage von Hinterseer zum 2:0 (19.). Marlon Frey verkürzte nach dem Seitenwechsel zum 1:2 (69.).

Leon Bailey (73.) und Junioren-Spieler Ömer-Berke Tokac (86.) hatten die Chance zum Ausgleich, scheiterten aber jeweils an der Latte.

Wolfsburg souverän

Der VfL Wolfsburg fuhr einen souveränen Sieg ein. Die Niedersachsen bezwangen den Zweitligisten Erzgebirge Aue 3:0 (0:0).

Riechedly Bazoer brachte den VfL in der 50. Spielminute in Führung. Victor Osimhen (81.) und Maximilian Arnold (90.) erhöhten in der Schlussphase.