Nach den Europapokal-Quali-Spielen unter der Woche steht wieder die Bundesliga (diese Spiele stehen am Wochenende an) auf dem Plan.

Was sagen Bayern-Trainer Carlo Ancelotti und Co. zu den anstehenden Partien und zur Auslosung in Champions- und Europa-League? Auch Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann äußerte sich nochmals zur Pleite in Liverpool und war mit der einhergehenden Berichterstattung alles andere als einverstanden.

Die Pressekonferenzen im LIVETICKER:

+++ Nagelsmann: "Liebe mein Team" +++

"Ich liebe dieses Team brutal. Wie über meine Spieler teilweise geschrieben wird, ist grenzüberschreitend", so Nagelsmann weiter.

+++ "Geht mir auf den Sack" +++

"Natürlich bin ich sauer", reagiert Hoffenheims Trainer auf eine Nachfrage, "Ehrlich-Sein wird genutzt, um voll draufzudonnern. Wir sind uns absolut bewusst, dass die ersten 30 Minuten schlecht waren, aber das hat keiner mit Absicht gemacht. Wenn dann von Versagern geschrieben wird, das finde ich einen Wahnsinn, wie über Menschen gesprochen wird. Dann regen wir uns auf wenn sich die Leute gegenseitig die Köpfe einschlagen. Mir gehört die Art und Weise gehörig auf den Sack."

+++ Nagelsmann redet sich in Rage +++

Über die Berichterstattung nach der 2:4-Pleite in Liverpool zeigt sich der Hoffenheimer Trainer alles andere als zufrieden: "Ich finde es teils peinlich, was da geschrieben wird. Aber so ist das in diesem Geschäft. Einmal sind wir Tölpel und eine Schande, das andere Mal die Helden. Ich ärgere mich, wie über meine Spieler geschrieben wird, das ist respektlos. ich bin immer ehrlich der Presse gegenüber und erzähle keinen Blödsinn, egal ob wir gut oder schlecht waren," so Nagelsmann.

+++ Nagelsmann über Leverkusen +++

"Wir haben das Spiel in Liverpool ganz gut analysiert und damit ist es abgehakt. Es steht jetzt ein wichtiges Auswärtsspiel an. Mit geht es sehr gut und auch der Truppe geht es wieder gut, wir sind gerüstet für Leverkusen", so der 30-Jährige.