Bundesligist SC Freiburg hat den Franzosen Yoric Ravet vom Schweizer Erstligisten Young Boys Bern verpflichtet.

Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Spielzeit bester Vorlagengeber in der Super League war, erzielte in 165 Pflichtspielen für die Schweizer 43 Tore. Er soll die Lücken schließen, die durch die Abgänge von Maximilian Philipp (nach Dortmund) und Vincenzo Grifo (Mönchengladbach) enstanden sind.

"Yoric wird uns mit seinen Qualitäten in der Offensive weiterhelfen", sagte Sportvorstand Jochen Saier. Für den Franzosen ist "der Wechsel nach Freiburg in die Bundesliga ein großer Schritt in meiner Karriere. Die Art und Weise, wie in Freiburg Fußball gespielt wird, gefällt mir und kommt meiner Spielweise entgegen."

Über Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart. Die Ablösesumme soll nach Schweizer Medienberichten bei 4,5 Millionen Euro liegen.