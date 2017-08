Die Testspiel-Wochen auf SPORT1 haben das nächste spannende Duell zu bieten. Der VfL Wolfsburg testet im AOK Stadion in Wolfsburg gegen den englischen Premier-League-Aufsteiger Newcastle United. SPORT1 zeigt die Partie ab 15.55 Uhr LIVE im TV.

Nach der verkorksten Vorsaison mit dem Fast-Abstieg haben Mario Gomez und Co. in der neuen Saison einiges wieder gut zu machen. In den bisherigen Testspielen läuft es bislang auch recht gut für die Niedersachsen. So sprangen bei sechs Spielen fünf Siege heraus.

Auch gegen Newcastle United, das in der vergangenen Saison in die Premier League aufgestiegen ist, ist Wolfsburg Favorit.

Auch Manchester United ist am Mittwoch im Einsatz. Das Team von Jose Mourinho trifft in Dublin auf den italienischen Erstligisten Sampdoria Genua. SPORT1+ überträgt die Partie ab 21.45 Uhr LIVE im TV.

Zuvor hatte ManUnited beim International Champions Cup Spiele gegen Manchester City (2:0), Real Madrid (1:1) und den FC Barcelona (0:1) bestritten.