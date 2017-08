Am ersten Spieltag kommt es zum Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Dabei feiert der neue BVB-Trainer Peter Bosz zugleich sein Bundesliga-Debüt.

SPORT1 hat die Fakten zum Spiel:

Die 1:3-Niederlage im Endspiel 2015, durch die Wolfsburg den einzigen Pokalsieger-Titel der Vereinsgeschichte holte, scheint die Dortmunder angestachelt haben. Die folgenden vier Duelle mit den Wölfen gewannen sie mit insgesamt 15:3 Toren.

Aubameyang hat einen Lauf

Mit Andries Jonker, der Wolfsburg als dritter Saisontrainer in der Relegation gegen Braunschweig vor dem Abstieg bewahrte und nun erstmals auf den BVB trifft, blieben die Wölfe bei allen sechs Pflichtspielsiegen ohne Gegentor.

Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang traf in jedem der letzten fünf Pflichtspiele, in denen er insgesamt acht Treffer erzielte.

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 6 S, 5 U, 9 N – 29:37 Tore - Gesamtbilanz: 9 S, 9 U, 22 N – 52:84 Tore

Letzter Heimsieg: 2:1 am 16.5.15 - Letzte Heimniederlage: 1:5 am 21.9.16

Letzter Elfmeter: VfL (4/4): Rodriguez am 5.12.15 - BVB (6/4): Aubameyang am 16.5.15

Letzter Platzverweis: VfL (2): Madlung am 7.4.12 - BVB (2): Schmelzer am 8.12.12

Aktuelle VfL-Schützen gegen Dortmund: Gomez (7), Didavi (3), Jung, Malli, Träsch

BVB-Schützen gegen Wolfsburg: Reus (9), Aubameyang (6), Kagawa (4), Dembelé (2), Götze (2), Piszczek (2), Sahin (2), Schürrle (2), Castro, Guerreiro, Sokratis

Die Wettquoten bei Interwetten zu Wolfsburg - Dortmund und allen anderen Bundesligaspielen gibt es hier.