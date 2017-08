Bayern-Innenverteidiger Jerome Boateng hat auf der Präsentation seiner neuen Brillen-Kollektion ein baldiges Comeback in Aussicht gestellt.

"Mir geht es sehr gut. Ich bin in meinen Planungen voll im Soll. Ich freue mich, dass ich bald wieder auf dem Platz stehen kann", sagte der Weltmeister. Boateng kämpft mit hartnäckigen Oberschenkelproblemen, die ihn zu einer längeren Pause, als ursprünglich angenommen, zwangen. Beim Comeback will er aber Vorsicht walten lassen: "Ich mache jetzt einen richtigen Aufbau, damit ich zu 100 Prozent fit bin und auch die Leistung bringen kann, die ich von mir selber erwarte."

Die holprige Vorbereitung des Rekordmeisters in Asien ist für den Verteidiger kein Anlass zur Sorge: "Die Vorbereitung ist natürlich nicht optimal gelaufen. In Asien war es sehr anstrengend für die Spieler. Aber jetzt können wir Rhythmus aufnehmen. Wir hatten einen guten Start mit dem Pokal und wollen auch in der Bundesliga gut starten. Und wenn es geht, von Anfang an vorneweg marschieren."

Auf SPORT1-Nachfrage äußerte sich der 28-Jährige auch zum neuen Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Er ist mit Herzblut dabei. Das sieht man jeden Tag. Er ist im intensiven Austausch mit den Spielern und dem Team drumherum, was sehr positiv für den FC Bayern ist", sagte Boateng.

Die Verpflichtung der Nationalspieler Niklas Süle und Sebastian Rudy sei kein Nachteil, weil man das Duo ja schon aus der Nationalmannschaft kenne.

Zum Transferwahnsinn rund um Neymar hat Boateng am SPORT1-Mikorofon eine klare Meinung: "Die Entwicklung ging in diese Richtung. Der Transfer wird wahrscheinlich nicht der letzte sein in dieser Größenordnung."