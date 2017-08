Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat den FC Barcelona für dessen Verhalten im Buhlen um BVB-Star Ousmane Dembele scharf kritisiert.

"Einen Spieler zu veranlassen, nicht zum Training zu erscheinen - das ist unterste Kreisklasse. Und wenn da wirklich Barcelona dahintersteckt, dann habe ich keine Achtung mehr vor diesem Klub", schimpfte Hoeneß bei Eurosport.

Dembele war vergangene Woche unentschuldigt nicht zum Training von Borussia Dortmund erschienen und wurde daraufhin von seinem Verein suspendiert.

Der FC Barcelona hat öffentlich Interesse an einer Verpflichtung des Franzosen angemeldet, doch der BVB und die Katalanen konnten sich bisher noch nicht über die Ablösesumme einigen. Die Dortmunder sollen 150 Millionen für Dembele verlangen.

"Da gibt es gewisse Begehrlichkeiten"

Hoeneß gab zudem zu, dass sich während seiner Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung beim FC Bayern nicht alles nach seinem Geschmack entwickelte.

"In der langen Zeit, in der ich weg war, entwickelten sich die Dinge in eine andere Richtung. Da gibt es gewisse Begehrlichkeiten. Das ist völlig normal", meinte der 65-Jährige: "Aber jetzt müssen wir wieder gemeinsam und alle zusammen arbeiten. Jetzt im Moment habe ich das Gefühl, das ist wieder auf einem guten Weg."

Zu seinem Verhältnis mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge sagte Hoeneß: "Ich habe immer gesagt, wir waren und sind Freunde. Aber in dieser Zeit - das ist wie wenn so eine Scheidung war. Dann musst du wieder zusammenkommen. Dieser Prozent findet jetzt gerade statt. Da sind wir meiner Meinung nach auf einem sehr guten Weg."

Verhältnis zu Sammer "ausgezeichnet"

Auch die Beziehung zu Ex-Bayern-Sportdirektor Matthias Sammer, der als Eurosport-Experte im Studio anwesend war sieht Hoeneß positiv: "Unser Verhältnis ist ganz ausgezeichnet. Uns ganz sowieso nichts mehr trennen, da können wir in der Presse auch sagen, was wir denken. Entscheidend ist das, was wir uns direkt sagen. Wir haben so viel zusammen erlebt."

Zuvor hatte Hoeneß Sammer hart angegangen. "Ich würde dem Matthias dringend raten, in seinem neuen Job relativ wenig über Bayern zu reden", hatte der Patriarch vor einigen Wochen gesagt.

Indirekt hatte er auch Sammers Arbeit bei den Bayern kritisiert: Der neue Sportdirektor Hasan Salihamidzic habe in den ersten zwei Wochen seiner Arbeit schon "intern mehr dazwischen gehauen" als sein Vorgänger Sammer in einem ganzen Jahr.

Über die Entscheidung, Salihamidzic zum neuen Sportdirektor zu machen, sagte Hoeneß jetzt: "Ich glaube schon, dass ich manchmal gute Ideen habe, die hatte ich aber nicht."