Dem 1. FC Köln droht im ersten Pflichtspiel der Saison der Ausfall seines Rekord-Einkaufs.

Stürmer Jhon Cordoba (24) konnte am Dienstagvormittag nicht mit der Mannschaft trainieren und könnte im DFB-Pokal beim Fünftligisten Leher Turnerschaft am Samstag (15.30 Uhr) fehlen. Der Kolumbianer hatte sich am Montagabend im Test gegen den Viertligisten TSV Steinbach (1:1) an der Hüfte verletzt.

"Er hat einen leichten Schlag bekommen, und wir werden schauen, wie lange es dauert", sagte Trainer Peter Stöger über Cordoba, der im Sommer für kolportierte 15 Millionen Euro aus Mainz gekommen war.

Im Test am Montag habe es insgesamt "ein paar unglückliche Zusammenstöße" gegeben, "die man hätte verhindern können, wenn wir es einfacher gespielt hätten. Es ist dann so, dass du drei, vier Spieler hast, die leichtere Blessuren haben."