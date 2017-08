Mit dem neuen Trainer Peter Bosz will der BVB in eine erfolgreiche Saison starten. Nach Meinung von Ex-Weltmeister Lothar Matthäus dürfte das aber nicht so einfach werden.

"Beim BVB hat man einen neuen Trainer, der die Bundesliga noch nicht kennt - und gerade in der Defensive zu viele langsame Spieler, die bei dem System, welches Peter Bosz spielen möchte, anfällig sind", sagte Matthäus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Der 56-Jährige erkennt zwar an, dass Bosz in Amsterdam einen attraktiven Fußball spielen ließ, gab aber zu Bedenken, dass Fehler in der Bundesliga deutlich schneller bestraft werden als in der niederländischen Eredivisie. "Bosz lässt sehr hoch pressen, ist dafür hinten anfällig. Die Balance passt noch nicht."

Für Müller wird es eng

Auch beim FC Bayern ist nach Meinung des früheren Bayern-Stars nicht alles perfekt. Vor allem für Thomas Müller dürfte es in der kommenden Saison schwierig werden.

"Ancelotti hat klare Vorstellungen: Auf dem Flügel will er einen schnellen Spieler, der 1:1 geht, da ist Robben vor Müller. In der Zentrale jemanden, der den tödlichen Pass spielen kann – da ist Thiago vor Müller. Und vorne führt an Lewandowski kein Weg vorbei", sagte Matthäus.

Wenn man Position für Position durchgeht, "wird es eng für ihn."

Matthäus: Hoeneß sorgt für Unruhe

Und auch zu den Machtverhältnissen beim FC Bayern hat sich der 56-Jährige geäußert. Seit der Rückkehr von Uli Hoeneß sei wieder "mehr Unruhe, mehr Trubel drin, weil Uli natürlich polarisiert." Laut Matthäus sind Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß zwar nicht immer einer Meinung was Sportdirektoren, Spieler-Auswahl und Trainer angeht, "dennoch ergänzen sie sich sehr, sehr gut. Als Uli nicht da war, hat Kalle den Job super gemacht, Bayern sportlich wie wirtschaftlich weiter gebracht. Aber jetzt ist Uli zurück, er ist der Präsident."