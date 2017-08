Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München gastiert am Mittwoch (LIVE im TV auf SPORT1) beim Regionalligisten Kickers Offenbach, dem er mit seinem Besuch finanziell unter die Arme greift. Alle Einnahmen des so genannten Retterspiels kommen den Kickers zugute. SPORT1 berichtet von dem Spiel auch im LIVETICKER.

+++ Offenbach - Bayern 0:2 +++

Pech für die Gastgeber in der 18. Minute. Nach einer scharfen Flanke von rechts fälscht Kirchhoff den Ball unglücklich ins eigene Tor ab.

+++ Offenbach - Bayern 0:1 +++

Der Rekordmeister macht ernst. In der zwölften Minute schaltet Ribery auf seiner linken Seite den Turbo ein und spielt scharf vor das Tor. Dort steht Kwasi Wriedt und versenkt die Kugel im Netz

+++ Offenbach - Bayern 0:0 +++

Ausgeglichener Beginn in Offenbach. Noch ist der Dreiklassen-Unterschied zwischen dem Regionalligisten und dem Rekordmeister nicht zu spüren. Offenbach gestaltet die ersten Minuten gegen die großen Stars ausgeglichen.

+++ Anstoß im ausverkauften Stadion +++

Das Retterspiel ist bei herrlichem Wetter und überragender Atmosphäre angepfiffen worden.

+++ Blick nach Gladbach +++

Auch die Borussia testet heute. Zur Pause führen die Gladbacher gegen den MSV Duisburg mit 1:0.

+++ Das ist die Aufstellung des FC Bayern +++

+++ OFC zieht Insolvenzantrag zurück +++

Für Kickers Offenbach hatte die Zusage des FC Bayern für das Retterspiel prompt positive Folgen. Denn allein dadurch konnten die Hessen ihren Insolvenzantrag zurückziehen und die letzte Finanzierungslücke für den Spielbetrieb in der Regionalliga Südwest schließen.

+++ Spitzenreiter im Südwesten +++

Die Kickers stehen nach sechs Spieltagen in der Regionalliga Südwest ungeschlagen an der Spitze. Das nötige Selbstvertrauen sollten die Spieler also haben.

+++ FCB ohne Nationalspieler +++

Da sich bei den Bayern derzeit 14 Profis auf Ländespielreise befinden, wird das Team mit Spielern aus der zweiten Mannschaft aufgefüllt. Dennoch wird es ein ernsthafter Test für Trainer Carlo Ancelotti.