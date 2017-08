Nach dem 3:1-Sieg des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Auftakt beklagte Trainer Carlo Ancelotti die mangelnde Fitness.

Robert Lewandowski, der einen Treffer zum Sieg beisteuerte, glaubt den Grund für die fehlende Physis zu kennen.

"In der Vorbereitung hatten wir keine Zeit für Training. Es gab Reisen, viele Freundschaftsspiele. Das hilft nie! Jetzt hatten wir zwei Wochen - und nächste Woche noch eine - in denen wir das trainieren konnten, was wir in der Vorbereitung nicht trainiert haben", sagte der Torjäger der Bild-Zeitung.

Damit widerspricht der Pole seinem Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, der die Asien-Reise als vollen Erfolg bewertet hatte.

Lewandowski contra Rummenigge

"Wir haben alle Ziele komplett erreicht. Großartige Reise, totaler Erfolg, alles wunderbar", hatte der 61-Jährige gesagt.

Auch FCB-Präsident Uli Hoeneß hatte den Trip zunächst negativ bewertet. Dessen Aussagen relativierte Rummenigge kurz darauf mit den Worten: "Alle kennen Uli Hoeneß: Wenn man 0:4 gegen Milan verloren hat, dann ist das bei ihm der emotionale Knopf. Seine Emotionalität war dem Ergebnis geschuldet."

Neben Lewandowski hatte sich auch RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl kritisch zu derartigen PR-Reisen geäußert und sie eine "extreme Belastung" für die Spieler genannt.