Manuel Gräfe hat mit schweren Anschuldigungen gegenüber den früheren Schiedsrichter-Chefs Hellmut Krug und Herbert Fandel für Aufsehen gesorgt. Der 43-Jährige warf dem Duo vor, die Unparteiischen nach persönlichen Vorlieben ausgewählt zu haben.

"Die beiden haben sich ihre Schiedsrichterliste so zusammengebastelt, wie sie es wollten", meinte Gräfe im Tagesspiegel (Sonntagsausgabe).

So hätten Krug und Fandel Schiedsrichter zu früh auf hohem Niveau pfeifen lassen, für das "sie einfach nicht gut oder weit genug waren". Gräfe weiter: "Und es fällt doch auf, dass in den vergangenen Jahren alle, die nicht uneingeschränkt auf einer Wellenlänge mit der Führung lagen, als nicht zu allem ja und amen gesagt haben, auf verschiedenen Eben bearbeitet wurden."

Als Beispiel nannte Gräfe den früheren Bundesliga-Schiedsrichter Babak Rafati, der sich nach eigener Aussage wegen Mobbings das Leben nehmen wollte.

Harte Kritik an Zwayer-Berufung

Besonders ärgere Gräfe jedoch der Aufstieg des in den Skandal um Robert Hoyzer verwickelten Felix Zwayer zum FIFA-Referee. "Wie kann so jemand bis in die Spitze der deutschen Top-Schiedsrichter kommen? Kann es vielleicht sein, dass Fandel und Kruf dort einen Mann haben wollten, der ihnen zu bedingungsloser Loyalität verpflichtet war?", mutmaßt Gräfe.

Er selbst brachte es neben 221 Bundesliga- und 110 Zweitliga-Partien und auf bisher sechs Einsätze in der Königsklasse sowie 21 Spiele in der UEFA Europa League. Am Sonntag pfeift der Berliner die Partie zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Laut Gräfe ginge es bei den Unparteiischen erst nach Leistung, seit Lutz Michael Fröhlich die Leitung der Schiedsrichter übernahm. Als Beispiel dafür nannte Gräfe Bibiana Steinhaus, die als erste Frau in der Bundesliga pfeifen darf.