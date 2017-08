Zwei Spiele, sechs Punkte, zwischenzeitliche Tabellenführung: Der FC Bayern befindet sich nach dem 2:0 am Samstagmittag bei Werder Bremen voll auf Kurs.

Doch nicht bei allen Münchnern herrschte nach dem 2:0-Arbeitssieg bei den Hanseaten eitel Sonnenschein.

Während Thomas Müller während der Partie seinem Ruf als Spaßvogel einmal mehr gerecht wurde (s. Bild unten), zeigte der Weltmeister nach dem Schlusspfiff ein anderes Gesicht.

Während der Partie war Thomas Müller noch zu Scherzen aufgelegt © Getty Images

Mit einer Mischung aus Ratlosigkeit und aufgestauter Wut antwortete der Offensivspieler im ARD-Hörfunk auf die Frage, ob er überrascht gewesen sei, wieder einmal nicht zu Beginn auf dem Platz gestanden zu haben.

"Qualitäten nicht 100-prozentig gefragt"

"Ja, ich weiß nicht genau, welche Qualitäten der Trainer sehen will. Meine sind scheinbar nicht 100-prozentig gefragt", sagte Müller hörbar angefressen in Richtung Coach Carlo Ancelotti.

Unter dem Italiener hatte Müller in der abgelaufenen Spielzeit seinen Stammplatz verloren, sich mit einer starken Vorbereitung aber wieder für die erste Elf empfohlen.

Gegen Leverkusen zum Auftakt durfte Müller beginnen, agierte aber über weite Strecken glücklos.

Salihamidzic spielt Aussage herunter

In Bremen konnte der 27-Jährige nach seiner Einwechslung in der 73. Minute aber Werbung in eigener Sache machen. Beim 2:0 durch Robert Lewandowski ebnete Müller seinem Teamkollegen mit einem geschickten Laufweg den Weg zur Entscheidung und sorgte auch sonst für Belebung in der ansonsten am Samstag oft statischen Bayern-Offensive.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic reagierte bei Sky entsprechend beschwichtigend auf Müllers emotionale Reaktion. "Wir haben in dieser Saison viele Spiele und wissen, was wir an Thomas haben."

Womöglich schon in Hoffenheim nach der Länderspielpause - mit einem Müller in der Startelf?