Ousmane Dembele verlässt Borussia Dortmund in Richtung FC Barcelona - und Pierre-Emerick Aubameyang zeigt sich überglücklich.

Nur wenige Minuten, nachdem beide Klubs den nahenden Vollzug des Transfers offiziell verkündeten, gratulierte der bisherige BVB-Offensivkollege überschwänglich.

"Herzlichen Glückwunsch, mein Bruder, bring mich zum Träumen!!!", twitterte der Gabuner Dembele an: "Und vergiss nicht, mir Eintrittskarten zu besorgen."

BVB-Fans sind verstimmt

Verstimmung über Dembeles vorheriges Verhalten im Wechseltheater - er hatte mit einem Nicht-Erscheinen beim Training seinen Abgang provoziert und war vom BVB suspendiert worden - war Aubameyang nicht anzumerken. Was wiederum schnell BVB-Fans verstimmte.

"Ich finde nicht, dass wir ihm gratulieren sollten. Er könnte sich zumindest mal bei seinem Team und den BVB-Fans entschuldigen", antwortete eine Userin. "Gratuliere ihm nicht, er ist ein Verräter", ein anderer.

Ein dritter verlangte von Aubameyang gar, Dembele die Freundschaft zu kündigen, virtuell und real: "Wie kann man so einem noch folgen oder mit ihm befreundet sein? Indirekt findest du also gut, was er gemacht hat."

Aubameyang war in diesem Transfersommer selbst Wechselkandidat (China oder AC Mailand), signalisierte auch mehrfach Wechselwillen, fand sich aber letztlich mit Dortmunds Ansage ab, dass er bleiben müsse.