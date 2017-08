Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund hat im Transfer-Gezerre um Ousmane Dembele klargestellt, dass der BVB bei seiner harten Position bleiben will. In den Verhandlungen mit dem Kaufinteressenten FC Barcelona wolle man seine hohe Ablöseforderung beibehalten.

Im Sky-Interview vor dem Saisonauftakt der Dortmunder beim VfL Wolfsburg wollte Zorc zwar nicht die in den Raum gestellten 150 Millionen Euro bestätigen, verriet aber über die Dortmunder Forderung: "Es ist natürlich insbesondere für deutsche Verhältnisse eine extrem hohe Summe. Aber sie spiegelt auch letztendlich seinen sportlichen Wert wider."

Zorc: "Haben eine klare Vorstellung"

Über die Verhandlungen um Dembele, der derzeit suspendiert ist und sich in Frankreich aufhält, sagte Zorc weiter: "Wir haben Kontakt zu seinen Beratern. Nur das ändert nichts an der Situation. Wir haben eine klare Position. Die haben wir übrigens schon im Verhältnis zum FC Barcelona eingenommen, bevor Dembele nicht zum Training erschien. Wir haben eine klare Vorstellung. Wird die Vorstellung erfüllt, wird er transferiert, noch in diesem Sommer. Ansonsten bleibt er bei uns. Ganz einfach."

Zorc öffnete Dembele auch die Tür für eine mögliche Rückkehr in den Kreis der Mannschaft, sollte der Transfer zu den Katalanen an der Dortmunder Ablöseforderung scheitern: "Ja natürlich gibt es ein Zurück. Und zwar am 1.9., wenn rein rechtlich kein Transfer mehr möglich ist."

Der BVB wolle den Verkauf aber keinesfalls in letzter Minute realisieren: "Wir werden mit dieser Entscheidung nicht in den letzten Transfertag gehen. Wir werden diesen Transfer nicht am 30. oder 31. August realisieren oder absagen. Sondern vorher", erklärte Zorc.

Thema Aubameyang "abgeschlossen"

Ein möglicher Transfer von Dembele hätte keinen Einfluss auf die Zukunft von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang, dessen Wechsel nach China scheiterte und der zuletzt öffentlich mit einem Wechsel zum AC Milan liebäugelte. Zorc stellte klar: "Es gibt keinen Zusammenhang. Wir haben uns mehrfach klar und deutlich zum Thema Aubameyang geäußert."

Der 54-Jährige weiter: "Das Thema ist abgeschlossen. Wir haben das Transferfenster eine Zeit lang offen gehabt, in dieser Zeit ist es nicht gelungen, einen Transfer zu realisieren. Jetzt freuen wir uns auf viele Auba-Tore in der neuen Saison."