Trainer Andries Jonker muss beim VfL Wolfsburg gehen.

Das bestätigte der VfL am Montagvormittag. Wolfsburg vollzog damit die erste Trainerentlassung der laufenden Bundesliga-Spielzeit.

Weiler in Anderlecht entlassen

Nach SPORT1-Informationen gilt Rene Weiler als heißester Kandidat auf die Nachfolge Jonkers.

Der frühere Trainer des 1. FC Nürnberg einigte sich am Montag nahezu zeitgleich mit seinem bisherigen Arbeitgeber RSC Anderlecht auf eine Trennung.

Weiler hatte zuletzt mit Anderlecht 0:3 in der Champions League beim FC Bayern verloren. Dabei hatten sich die Belgier in Unterzahl aber lange Zeit achtbar aus der Affäre gezogen.

Neuer Coach soll Abschlusstraining leiten

Laut VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe soll der neue Coach bereits das Abschlusstraining am Montag leiten.

"Wir haben in dieser Woche zwei schwierige Spiele vor der Brust und somit keine Zeit zu verlieren, wollten aber auch keine Interimslösung anstreben, sondern sofort den neuen Cheftrainer installieren", sagte Rebbe.

Wolfsburg spielt bereits am Dienstag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Werder Bremen, am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) ist der VfL beim FC Bayern zu Gast.

Zusammen mit Jonker wurden auch dessen Assistenten Uwe Speidel, Fredrik Ljungberg und Jan van Loon entlassen. Jonker hatte die Wölfe im Februar übernommen und den Ex-Meister in der Relegation vor dem Abstieg in die Zweitklassigkeit bewahrt. Nach nur vier Punkten aus den ersten vier Spielen und vor allem ernüchternden Auftritten war der 54-Jährige zuletzt stark unter Druck geraten.

Rebbe: "Wahrnehmbare Stagnation"

"Ausschlaggebend für uns, diesen Schritt zum jetzigen Zeitpunkt zu vollziehen, waren nicht allein die jüngsten Eindrücke des Stuttgart-Spiels, sondern auch die in den zurückliegenden Wochen wahrnehmbare Stagnation in der Entwicklung unserer erst im Sommer in weiten Teilen neu formierten Mannschaft", begründete VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe diesen Schritt.

Am Sonntag hatte es eine Krisensitzung der Verantwortlichen ohne den Trainer gegeben.

Dies sei "eigentlich ein normaler Vorgang und nicht weiter dramatisch", sagte Rebbe zwar im NDR-Sportclub, betonte aber auch: "Wir sind daran interessiert, sehr genau hinzuschauen, was passiert im Moment. Wir stehen vor einer herausfordernden Saison und wollen einfach gut gerüstet sein."