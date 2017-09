Bundesligist Eintracht Frankfurt muss mehrere Wochen auf Gelson Fernandes (31) verzichten.

Der Mittelfeldspieler hat am Samstag im Spiel bei RB Leipzig (1:2) einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel erlitten. Das teilten die Hessen am Sonntagnachmittag mit.

Der Schweizer Nationalspieler war wegen der Verletzung bereits in der 27. Minute ausgewechselt worden. Fernandes, der im Sommer von Stade Rennes zur Eintracht gewechselt war, kam in fünf von sechs Saisonspielen zum Einsatz und stand dabei immer in der Startformation.