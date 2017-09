Borussia Dortmund empfängt zum Abschluss des 4. Spieltags den 1. FC Köln (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER).

SPORT1 hat die Fakten zur Partie:

Seit Peter Stöger Trainer am Rhein ist, verloren die Kölner keine ihrer sechs Ligapartien gegen Dortmund, von denen vier unentschieden endeten.

Beim letzten Sieg der Geißböcke im früheren Westfalenstadion sorgte der vormalige Dortmunder Maurice Banach am 13. April 1991 mit einem Doppelpack für einen 2:1-Erfolg. In fünf der letzten sechs Auftritte beim BVB blieb der Effzeh ohne Torerfolg.

Die Westfalen sind zu Hause seit dem 0:1 gegen Bayern München vom 4. April 2015 in 39 Spielen ungeschlagen und gaben in den letzten zehn Heimpartien nur einmal Punkte ab - beim 0:0 gegen Köln am 29. April. Spitzenreiter Dortmund kassierte vor seinem 1700. Bundesligaspiel als einziges Team noch kein Gegentor.

Köln noch nie mit vier Pleiten zum Start

Der BVB ist seit neun Ligapartien ungeschlagen, von denen er sechs gewann. Die Kölner starteten erstmals seit 14 Jahren mit drei Niederlagen in die Saison und kassierten mit vier die meisten Gegentore der Liga in der ersten Halbzeit.

Vier Pleiten in Folge erlebten die Rheinländer noch nie vom Start weg und zuletzt im April 2009 – unter anderen mit einem 1:3 in Dortmund. - Vergangene Saison: 0:0 und 1:1

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz des BVB gegen Köln: 23 S, 13 U, 6 N – 76:39 Tore

Gesamtbilanz: 34 S, 23 U, 27 N – 132:121 Tore

Letzter Heimsieg: 5:0 am 22.10.11

Letzte Heimniederlage: 1:2 am 13.4.91

Letzte Elfmeter: BVB (12/8): Ricken am 11.9.05 - Köln (12/10): Polster am 25.2.95

Letzter Platzverweis: BVB (1): Heinrich am 19.5.01 - Köln (2): Özcan am 10.12.16

Aktuelle BVB-Schützen gegen Köln: Reus (6), Kagawa (3), Castro, Dahoud, Götze, Philipp, Piszczek, Schmelzer, Schürrle, Sokratis, Subotic, Toljan

Kölner Schützen gegen Dortmund: Rudnevs (3), Höger, Jojic, Zoller

