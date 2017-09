Carlo Ancelottis Ende beim FC Bayern ist besiegelt. Das bestätigte der Rekordmeister am Donnerstagnachmittag in einer Pressemitteilung.

Als Interimscoach übernimmt vorerst der bisherige Co-Trainer Willy Sagnol.

der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge erklärte: "Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen. Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten. Das haben Hasan Salihamidzic und ich Carlo heute in einem offenen und seriösen Gespräch erklärt und ihm unsere Entscheidung mitgeteilt."

Und weiter: "Carlo ist mein Freund und wird es bleiben, aber wir mussten hier eine professionelle Entscheidung im Sinne des FC Bayern treffen. Ich erwarte jetzt von der Mannschaft eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen."

Auch das italienische Betreuerteam von Carlo Ancelotti - Davide Ancelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri und Mino Fulco - wurde freigestellt.

"So ging es nicht weiter"

Die Bayern hatten beim 0:3 bei Paris Saint-Germain ihre höchste Niederlage in der Champions-League-Gruppenphase kassiert und dabei eine desolate Vorstellung gezeigt.

"So ging es nicht weiter", sagte ein Insider zu SPORT1. "Der Verein musste handeln. Man hatte den Eindruck, als wolle er seinen Rauswurf provozieren."

Nach SPORT1-Informationen hatte Ancelotti die umstrittene Mannschaftsaufstellung vor dem 0:3-Debakel bei PSG ohne jeglichen weiteren Kommentar kommuniziert. Er habe lediglich ein Blatt mit den elf Namen an die Tafel des Besprechungsraumes geheftet und sei gegangen, so der Insider.

Auf der nächtlichen Bankettrede hatte Rummenigge im Teamhotel den Finger in die Wunde gelegt. "Ich glaube, es war eine ganz bittere Niederlage, über die es zu sprechen gilt, die es zu analysieren gilt und aus der wir auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen". Die Konsequenzen wurden bereits einen tag später gezogen.

Video Hier deutete Rummenigge Ancelottis Aus an

Die Vereinsführung trat am Donnerstagmorgen schon vor der Mannschaft die Heimreise an und zog sich zu einer Krisensitzung zurück.

Ancelotti: "Ich bedauere nichts"

Ancelotti stand nach den schwachen Leistungen seines Teams zuletzt immer mehr in der Kritik.

Bei der Pleite in Paris sorgte zudem sein umstrittener Verzicht auf die Führungsspieler Mats Hummels, Jerome Boateng, Arjen Robben und Franck Ribery für Unmut.

Trotzdem hatte er die Wechsel in der Startelf hinterher verteidigt und sogar erklärt: "Ich bedauere nichts."

Möglicherweise der eine Satz zu viel für die zunehmend genervten Bayern-Bosse, die schon früh um das Verpassen der Saisonziele fürchten müssen.

Sagnol soll übernehmen

Gut möglich, dass Ancelotti nicht lange arbeitslos bleiben wird. Angeblich liegt dem Italiener ein hoch dotiertes Angebot aus China vor, dass ihn sehr reizen soll. Und auch Ex-Klub AC Mailand soll bereits seine Fühler nach ihm ausgestreckt haben

Wer ihm in München dauerhaft folgt, ist offen. Beim Bundesligaspiel am Sonntag bei Hertha BSC (15.30 Uhr im LIVETICKER) wird zunächst Sagnol übernehmen, in der anschließenden Länderspielpause könnte man einen neuen Trainer vorstellen.

Sollten die Bayern sich allerdings gegen Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel entscheiden und erst zur nächsten Saison auf Hoffenheims Coach Julian Nagelsmann setzen, könnte Sagnol auch bis dahin Chefcoach bleiben.

Der aus Oberbayern stammende Nagelsmann baut derzeit ein Haus in München und hatte zuletzt sein Interesse an einem Job beim Rekordmeister bekräftigt.

SPORT1 hält Sie weiter auf dem Laufenden: Ab 18.30 Uhr auch im TV in einer Sondersendung Bundesliga Aktuell. Diese Meldung wird regelmäßig aktualisiert.