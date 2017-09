Bayern Münchens Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen (50) hat sich bei einem Jagdunfall in Tirol schwer an der Hand verletzt.

Das berichten österreichische Medien übereinstimmend. Die Landespolizeidirektion Tirol bestätigte dem SID einen Vorfall an der Rumpfalm in der Gemeinde Brandenberg (Bezirk Kufstein), bei dem sich ein 50-Jähriger am Donnerstagabend versehentlich in die Hand schoss. Der FC Bayern wollte den Vorfall auf SPORT1-Nachfrage nicht bestätigen.

"Der betreffende Jäger hatte sein Gewehr geschultert, er ging zu Fuß zum Auto. Dann hat sich ein Schuss gelöst, dabei war die linke Hand im Bereich der Mündung", sagte ein Polizeisprecher am Freitag, ohne den Namen Dreesen zu nennen: "Der Mann wurde sehr schwer an den Fingern verletzt. Er dürfte auch Finger verloren haben." Eine lebensbedrohliche Verletzung liege nicht vor.

Laut ORF wurde Dreesen von einem Notarzt erstversorgt und umgehend in eine Klinik in Innsbruck gebracht.

Der Vater zweier Söhne ist beim FC Bayern der "Herr der Zahlen". Seit Februar 2013 gehört er dem Vorstand an, seit Februar 2014 ist der Diplom-Kaufmann Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge.

In Dreesens Verantwortung liegen Finanzen und Controlling, Ticketservice, Sicherheit und Facility Management, IT, Recht, Personal, Fan- und Fanklubbetreuung sowie die gesellschaftliche Vertretung in den Beteiligungen der FC Bayern München AG. Seit August 2016 vertritt Dreesen den Verein im Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL).