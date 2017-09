Der FC Bayern kann voraussichtlich Mitte Oktober wieder auf Linksverteidiger Juan Bernat zurückgreifen. "Ich brauche noch einen Monat, dann bin ich wieder dabei", sagte der Spanier der Bild-Zeitung. Bernat (24) hatte Ende Juli einen Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk erlitten und war operiert worden.

"Ich verbringe viele Stunden in der Reha, deswegen geht es jetzt wieder besser", ergänzte Bernat. Sein Ausfall wiegt deshalb besonders schwer, weil sich Anfang September auch David Alaba, dessen Stellvertreter auf der linken Seite Bernat ist, am Sprunggelenk verletzte. Der österreichische Nationalspieler (25) soll zum Topspiel in der Champions League bei Paris St. Germain (27. September) wieder bereit stehen.

Bernat mit "Schlüsselerlebnis"

Bernat hatte derweil ein "Schlüsselerlebnis": Sein Freund Carlos Cuebo ließ am Wochenende vor der Abfahrt zur Allianz Arena den Schlüssel in der Tür von Bernats Haus in München-Harlaching stecken. Erst nach der Rückkehr bemerkte Bernat das folgenlose Missgeschick. "Nach vier Stunden kommst du heim und sieht den Schlüssel hier so!! Danke, Carlos", schrieb er bei Instagram zu einem entsprechenden Foto.