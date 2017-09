Hannover 96 hat im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am 7. Spieltag zwei Bundesliga-Rekord aufgestellt.

In den Spielen des Aufsteigers in dieser Saison fiel zum siebten Mal kein einziges Tor vor der Pause, weder für noch gegen 96. Das hatte noch nie eine Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte geschafft.

In der Vorwoche gegen den 1. FC Köln blieb der Spielstand sogar über 90 Minuten 0:0.

Zudem sorgte Ihlas Bebou mit einer Geschwindigkeit von 35,25 km/h für eine neue Sprint-Bestmarke in dieser Saison.

Das Duell zwischen Gladbach und 96 war verspätet angepfiffen worden, da die Gäste in ein Verkehrschaos geraten waren. Das hatte allerdings für Ärger bei der Borussia gesorgt. Trainer Dieter Hecking und Manager Max Eberl warfen Hannover indirekt Fehlplanung vor.