Bibiana Steinhaus steht vor ihrem Debüt in der Bundesliga.

Als erste Frau wird sie am Wochenende nach Informationen von SPORT1 eine Partie in der höchsten deutschen Spielklasse als Schiedsrichterin leiten. Ihren ersten Auftritt hat die 38-Jährige bei der Partie zwischen Hertha BSC und Werder Bremen am Sonntag (15.30 Uhr).

Auf diesen Moment hat sie lange warten müssen. Bereits seit 1999 ist Steinhaus für den Deutschen Fußball-Bund als Unparteiische im Einsatz. In der 2. Bundesliga kam sie in 81 Spielen zum Einsatz.

Erste Etappe Berlin

Nach ihrem Aufstieg in die Bundesliga war der Medienrummel um die Polizeibeamtin aus Hannover groß. Davon will sie sich aber nicht beeinflussen lassen.

"Eins nach dem anderen, das entspricht meinem Naturell. Ich versuche den Berg nicht als Mount Everest zu sehen, ich teile ihn mir lieber in verschiedene Etappen ein", hatte sie im Interview mit Sportbuzzer erklärt.

Die erste Etappe führt sie nach Berlin. Auch wenn sie sich sicher ist, dass die Aufmerksamkeit um ihre Person schnell nachlassen wird, steht fest: Es wird ein historischer Moment sein.