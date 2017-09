Hertha BSC hat sich vor der Bundesliga-Premiere von Bibiana Steinhaus eine besondere Aktion einfallen lassen.

Die Berliner bieten 250 Karten für Frauen zum ermäßigten Preis an. Die "Bibiana-Steinhaus-Tickets" für die Partie gegen Werder Bremen (So. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gibt es mit einem Sondernachlass von 50 Prozent in allen Hertha-Fanshops und über die Servicehotline.

"In Berlin haben Frauen schon immer Zukunft gestaltet. Bibiana Steinhaus reiht sich nun ein. Zeit wird's", hieß es dazu auf der Internetseite des Bundesligisten.

Steinhaus leitet am Sonntag als erste Frau überhaupt ein Spiel in der Bundesliga.