Der 1. FC Köln muss bei Borussia Dortmund am Sonntag (18 Uhr im LIVETICKER) höchstwahrscheinlich auf Nationalspieler Jonas Hector verzichten. Der Linksverteidiger war während des Europa-League-Spiels beim FC Arsenal am Donnerstag (1:3) verletzt ausgewechselt worden.

"Jonas ist in der Klinik. Bald werden wir wissen, wie es ihm geht. Ich bin kein Prophet, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er zur Verfügung steht", sagte Trainer Peter Stöger am Freitagmittag. In London hatte Milos Jojic Hector ersetzt.