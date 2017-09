Nach der Länderspielpause wird der Spielbetrieb in der Bundesliga wieder aufgenommen, bevor es im Europapokal in den ersten Gruppenspieltag geht - ordentlich Gesprächsstoff also für den CHECK24 Doppelpass (Sonntag, ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Eines der Themen wird der 1. FC Köln sein, der nach der Partie gegen den FC Augsburg vor dem Europa-League-Kracher beim FC Arsenal steht - und das 25 Jahre nach dem letzten Europapokal-Auftritt.

Daneben wird darüber diskutiert, wie sich der FC Bayern München im Samstagabendspiel bei Angstgegner TSG Hoffenheim geschlagen hat und warum der Video-Beweis beim DOPA-TÜV - wieder einmal - durchfällt.

Moderator Thomas Helmer empfängt passend dazu Köln-Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Bayern-Legende Paul Breitner.

Die Runde komplettieren werden im Hilton Munich Airport Hotel Markus Höhner (SPORT1-Reporter), Michael Makus (BILD Nordrhein-Westfalen), Oliver Trust (Freier Journalist) sowie die SPORT1-Experten Marcel Reif und Bernd Heynemann. Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.