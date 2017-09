Im Topspiel des 3. Spieltags zwischen Hoffenheim und dem FC Bayern (JETZT im LIVETICKER) brachte Mark Uth die TSG in der 27. Minute in Führung.

Der Treffer sorgte allerdings für Diskusionen und heftige Proteste der Bayern-Spieler. Entsprechend den FIFA-Regeln war der Treffer allerdings korrekt.

Bayern-Verteidiger Mats Hummels hatte zuvor einen Ball an der Außenlinie per Befreiungsschlag in die Hoffenheimer Hälfte geschlagen. Weil der Ball zuvor aber bereits im Aus war, gab es folgerichtig Einwurf.

Der Balljunge reagierte prompt, gab Andrej Kramaric einen zweiten Ball - und so konnte Hoffenheim den Einwurf schnell ausführen: Uth lief dem überraschten Hummels im Rücken weg und traf.

Treffer entspricht den Regeln

Die Bayern protestierten bei Schiedsrichter Daniel Siebert, weil zum Zeitpunkt des Einwurfs - weitab vom Spielgeschehen - Hummels langer Ball ebenfalls noch auf dem Spielfeld war. Aber vergebens: Der Treffer zählte.

Laut FIFA-Regeln muss der Schiedsrichter auch das Spiel nur dann unterbrechen, wenn ein zweiter Ball das Spiel beeinträchtigt.

Schiedsrichter-Experte Peter Gagelmann bestätigte bei Sky: "Es liegt im Ermessen des Schiedsrichters. Im Sinne des Fußballs war es eine korrekte Entscheidung. Der Ball war so weit weg, auf der anderen Seite, komplett aus dem Spiel, daher hat er überhaupt nicht gestört."