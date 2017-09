Trainer Hannes Wolf vom VfB Stuttgart fordert von seiner Mannschaft mehr Torgefahr.

Dabei nimmt der 36-Jährige auch den in dieser Saison noch erfolglosen Mittelstürmer Simon Terodde in die Pflicht. "Für uns geht es immer darum, wie wir ihn an- und freispielen. Wenn wir das gut hinbekommen, muss er natürlich auch sehr schnell sein, schnell zum Abschluss kommen oder die Bälle sauber ablegen", sagte Wolf im Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.

Wolf freue sich zwar, dass der VfB in sechs Ligaspielen dreimal ohne Gegentor geblieben ist, "andererseits haben wir erst drei Tore erzielt". Das Saisonziel des Tabellenzwölften bleibe weiterhin der Klassenerhalt. Der VfB ist am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) bei Eintracht Frankfurt im Einsatz.