Seit Wochen ranken sich Gerüchte um das Alter von Wunderkind Youssoufa Moukoko.

Eine Behörde hat nun bestätigt, dass der Nachwuchsstürmer von Borussia Dortmund - zumindest laut deutschen Papieren - erst 12 Jahre alt ist.

Wie das Bezirksamt Hamburg Nord der Welt am Sonntag mitteilte, wurde Moukoko am 20. November 2004 in Kameruns Hauptstadt Yaounde geboren.

Laut einer Sprecherin ist beim Standesamt Hamburg-Harburg demnach im Jahr 2016 eine Nachbeurkundung der Geburt von Youssoufa Moukoko erfolgt.

Moukoko hat in acht Partien für Dortmunds U17 bereits 19 Tore erzielt und spielt bereits für die deutsche U-16.

U23-Teammanger stellt Alter in Frage

Die Gerüchte um sein Alter nahmen zuletzt zu, nachdem der Dortmunder U23-Teammanager Ingo Preuß im Interview bei spox.com das Alter des jungen Kickers in Frage gestellt hatte.

"Ich könnte mir bei Youssoufa vorstellen, dass sein Alter lediglich geschätzt worden ist", hatte dieser gesagt, "vielleicht ist er in Wirklichkeit ein, zwei Jahre älter. Er ist aber mit Sicherheit noch nicht 17", sagte Preuß.

Dortmunds Nachwuchskoordinator Lars Ricken widersprach dieser Vermutung aber vehement: "Er ist zwölf. Das ist einfach Fakt. Daran gibt es keinen Zweifel."

Mutter von Youssoufa soll erst 28 Jahre alt sein

Youssoufas Vater Joseph Moukoko ist seit 25 Jahren deutscher Staatsbürger und lebt in Hamburg, seine Mutter Marie Moukoko soll erst 28 Jahre alt sein - das behauptet zumindest Joseph Moukoko und sieht das als weiteren Beweis dafür, dass sein Sohn erst 12 Jahre alt ist.

Zudem habe er Youssoufa auch direkt nach dessen Geburt beim Deutschen Konsultat angemeldet, weshalb ihm eine deutsche Geburtsurkunde vorliegen würde.

Das Auswärtige Amt teilte der Welt am Sonntag aber mit: "Die Botschaft in Jaunde (amtliche deutsche Schreibweise, d. Red.) hat keine deutsche Geburtsurkunde für Youssoufa Moukoko ausgestellt." Weiter soll auch keine Nachbeurkundung beim deutschen Konsulat in Kamerun beantragt worden sein.

So ganz werden die Gerüchte um das Alter von Youssoufa Moukoko daher vermutlich auch weiterhin nicht verstummen.